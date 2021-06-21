В сети опубликован тизер второго сезона нашумевшего сериала «Ведьмак» с «Суперменом» в главной роли

Исполнитель главной роли в популярном сериале «Ведьмак» Генри Кавилл (которого больше всего знают как Супермена из вселенной DS) опубликовал второй тизер грядущего сезона. Сериал выйдет на стриминговой платформе Netflix.

Пока что никаких подробностей о новом сюжете нет. Единственное, что рассказали авторы это то, что одной из тем станут последствия действий Весемира из анимационного приквела, пишет piter.tv.

Напомним, что сериал снят по бестселлеру Анджея Сапковского «Ведьмак». После выхода картины количество людей, решивших прочитать книгу, значительно увеличилось — в прошлом году она попала в список популярных у читателей изданий и в алтайской «Шишковке».

В многосерийном фильме рассказывается о ведьмаке Геральте, мутанте и убийце чудовищ, который путешествует на лошади Плотве по Континенту. За деньги он готов избавить любого от надоевшей нечисти — от оборотня до заколдованной принцессы.

Его судьба оказывается связана с двумя героинями — сельской ученицей колдуньи Йеннифэр и малолетней наследницей королевства Цинтра по имени Цири, которая была вынуждена пуститься в бега.

Точная дата второго сезона неизвестна. Скорее всего, ее объявят 9 июля на выставке WitcherCon.