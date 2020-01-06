Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Сибирский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» в гостях у Урганта

Участники Государственного Омского русского народного хора выступили в эфире телешоу «Вечерний Ургант» с песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак». Видео с выступлением артистов опубликовано на YouTube-канале шоу.

История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
История с бийским романтиком попала в программу "Вечерний Ургант".
скрин с видео Первого канала

Омский хор записал видео с исполнением вирусной песни из популярного сериала и опубликовали его в социальных сетях. Там артисты обратились к Ивану Урганту с просьбой рассказать о них на «Первом» канале, если ролик наберет 10 тысяч просмотров.

Видео с песней в исполнении хора превзошло все ожидания и к моменту выхода в эфир очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» ролик набрал более 300 тысяч просмотров. Шоумен пошутил, что «время на „Первом“ канале не резиновое» — не до разговоров. Поэтому он просто пригласил артистов исполнить песню в своем телешоу. В конце выступления Иван переоделся в главного героя сериала «Ведьмак».

Ранее altapress.ru рассказал, почему весь мир поет песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость