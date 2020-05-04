Соловьев боится, что Собчак убьют

Телеведущий Владимир Соловьев волнуется за жизнь своей коллеги Ксении Собчак. Об этом он сказал в «прямом эфире» с Тиной Канделаки в Instagram, пишет «Рамблер».

Его опасения связаны со вступлением Собчак в крабовый бизнес.

«Я очень волнуюсь за Ксению. У нас плохие отношения. Очень. И все это знают. Но, немного понимая, что такое крабовый бизнес, я больше всего боюсь, что ее убьют. Потому что она влезла не просто в криминальный, а в гипер-криминальный бизнес», — сказал Соловьев.

По его словам, во время интервью Собчак не ответила прямо ни на один его вопрос, из чего он сделал вывод, что она «не понимает, во что встряла».

Напомним, компанию «Монерон» по добыче крабов на Дальнем Востоке, в которой Ксения Собчак приобрела долю, включили в список системообразующих предприятий по просьбе матери телеведущий члена Совета Федерации от правительства Тувы Людмилы Нарусовой.

Ранее Владимир Соловьев резко раскритиковал своего коллегу, спортивного журналиста Василия Уткина за слова о крайнем разочаровании действиями российского правительства.