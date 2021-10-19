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Спокойно гуляющего вдоль трассы верблюда наблюдают жители Алтайского края

Верблюда, гулящего вдоль трассы недалеко от села Крутишка Шелаболихинского района, заметили жители Алтайского края. Фотографии опубликовала газета «Каменские известия».

Верблюд.
Верблюд.
izvestiy-kamen.ru

Верблюд бродит по дороге и лесным просекам.

Откуда пришел верблюд и куда он направляется — неизвестно.

Ранее на парковке в Барнауле подрались крыса и колонок.

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