Спокойно гуляющего вдоль трассы верблюда наблюдают жители Алтайского края

Верблюд бродит по дороге и лесным просекам.
Откуда пришел верблюд и куда он направляется — неизвестно.
Ранее на парковке в Барнауле подрались крыса и колонок.
Верблюда, гулящего вдоль трассы недалеко от села Крутишка Шелаболихинского района, заметили жители Алтайского края. Фотографии опубликовала газета «Каменские известия».
Верблюд бродит по дороге и лесным просекам.
Откуда пришел верблюд и куда он направляется — неизвестно.
Ранее на парковке в Барнауле подрались крыса и колонок.
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