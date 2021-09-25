«Кремлевская жена» показалась подписчикам с глубоким декольте

Под фото 46-летняя Навка рассказала о ювелирке от брендов, амбассадором которых выступает.
«Лучшие друзья девушек — это бриллианты, и сапфиры, и изумруды, и гранаты, и рубины», — пишет она.
Поклонники оценили стиль и фигуру, но некоторые раскритиковали работу фотографа из-за якобы неудачных ракурсов, а также количество «побрякушек» в образах. Некоторые посчитали, что Навка выглядит как «новогодняя елка».
«Лучшие друзья девушек — это любящий муж!» — заключила одна из подписчиц.
К слову, муж Татьяны Навки — пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Песков заработал в 2020 году в 20 раз меньше супруги.