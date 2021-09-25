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«Кремлевская жена» показалась подписчикам с глубоким декольте

Росийская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась в Instagram серией новых снимков. На этот раз она похвастала глубоким декольте и прорекламировала дорогие украшения.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков.
instagram.com/tatiana_navka

Под фото 46-летняя Навка рассказала о ювелирке от брендов, амбассадором которых выступает.

«Лучшие друзья девушек — это бриллианты, и сапфиры, и изумруды, и гранаты, и рубины», — пишет она.

Поклонники оценили стиль и фигуру, но некоторые раскритиковали работу фотографа из-за якобы неудачных ракурсов, а также количество «побрякушек» в образах. Некоторые посчитали, что Навка выглядит как «новогодняя елка».

«Лучшие друзья девушек — это любящий муж!» — заключила одна из подписчиц.

К слову, муж Татьяны Навки — пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Песков заработал в 2020 году в 20 раз меньше супруги.

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