Песков заработал в 2020 году в 20 раз меньше супруги, но больше, чем Путин

Напомним, что Владимир Путин задекларировал за прошлый год доход в размере 9,9 млн рублей.
По этому показателю президента обошли и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (18,1 млн рублей), и руководитель АП Аркадий Вайно (12,1 млн рублей), и заместитель руководителя АП Сергей Кириенко (30,5 млн рублей).
Но никому из них не удалось даже близко сравниться с Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Фигуристка заработала в прошлом году 212,8 млн рублей.
На ее фоне померкли доходы самого Пескова, который, тем не менее, умудрился заработать больше шефа — 12,5 млн рублей.
Кроме того, у супругов имеется 13 объектов недвижимости, 4 автомобиля Mercedes, снегоболотоход и мотовездеход.
Напомним, ранее свои доходы опубликовали и алтайские депутаты Госдумы. Самым богатым из них оказался совладелец «Эвалара» Александр Прокопьев. Его доход (108 млн) оказался больше, чем доход президента Путина в 12 раз.