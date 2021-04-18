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Политика

Песков заработал в 2020 году в 20 раз меньше супруги, но больше, чем Путин

На сайте президента России опубликованы сведения о доходах, движимом и недвижимом имуществе работников администрации за 2020 год. Наиболее удивительные цифры оказались у пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Напомним, что Владимир Путин задекларировал за прошлый год доход в размере 9,9 млн рублей.

По этому показателю президента обошли и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (18,1 млн рублей), и руководитель АП Аркадий Вайно (12,1 млн рублей), и заместитель руководителя АП Сергей Кириенко (30,5 млн рублей).

Но никому из них не удалось даже близко сравниться с Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Фигуристка заработала в прошлом году 212,8 млн рублей.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

На ее фоне померкли доходы самого Пескова, который, тем не менее, умудрился заработать больше шефа — 12,5 млн рублей.

Кроме того, у супругов имеется 13 объектов недвижимости, 4 автомобиля Mercedes, снегоболотоход и мотовездеход.

Напомним, ранее свои доходы опубликовали и алтайские депутаты Госдумы. Самым богатым из них оказался совладелец «Эвалара» Александр Прокопьев. Его доход (108 млн) оказался больше, чем доход президента Путина в 12 раз.

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