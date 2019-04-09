Ученые назвали неожиданную опасность популярной пищевой добавки

Пищевая добавка, которая встречается в замороженном мясе и рыбе, масле, чипсах и крекерах, может снизить эффективность вакцин против гриппа, пишет 360tv.ru. Об этом заявили ученые Мичиганского государственного университета.

Речь идет о пищевой добавке под названием трет-бутилгидрохинон. Ее не всегда включают в список ингредиентов продукта, уточняет oane.ws.

Ученые проводили опыты на мышах. В результате у подопытных сократилось количество клеток, которые отвечают за иммунитет. Заболевшие грызуны долго восстанавливались и дополнительно потеряли в весе.

Ранее американские исследователи выяснили, сколько секса требуется людям в разном возрасте. Например, у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет норма занятий сексом составляет не менее двух раз в неделю или 112 раз в год.