«Уже не страшно ничего»: фотограф из Барнаула рассказала о закулисье «Давай поженимся»

Барнаульский фотограф Наталья Боронина рассказала в Instagram о съемках выпуска шоу «Давай поженимся». Она была подружкой невесты Анастасии.

Девушки прилетели в Москву и сразу бросились в торговые центры, чтобы подобрать образ для съемок. По словам Натальи Борониной, это было самым сложным заданием и теперь ее «подташнивает от одной только мысли, что надо сходить в ТЦ».

«Следующий день — день съёмок и все как в тумане. Мы приехали в студию утром, Настю собрали, была репетиция, мы летали по павильону и фотографировались где только можно! Упс и уже запись! Мы в комнате невесты… „обсуждаем обсуждаем девочки“, обсуждали как могли, топили всех невест и наш третий выход! Настя была супер красотка! Волнение дикое! Эпатаж полный!», — делится эмоциями девушка.

https://www.instagram.com/p/B8J3wzLKKxF/?igshid=1h6fyltwa45sv

После съемок звезда программы и ее ведущая Лариса Гузеева «убежала сразу», но ее соведущие Роза и Василиса согласились на фото. В целом вся съемочная группа — «очень приятные и благосклонные люди», отметила Боронина.

В эфир этот выпуск выйдет примерно через месяц.

«После такого опыта уже не страшно ничего», — подытожила девушка.

Ранее altapress.ru писал, что девушка из Алтайского края пыталась покорить петербургского депутата на «Давай поженимся», а 19-летняя сибирячка боролась за сердце 46-летнего владельца гостиниц.