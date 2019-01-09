В Чечню за мандаринами: в МВД начали проверку из-за поездки полицейских за подарками

МВД начало внутреннюю проверку в связи с информацией о том, что сотрудников ингушского ОМОНа отправили в служебную командировку в Чечню за мандаринами. Соответствующее заявление по этому поводу опубликовало главное управление МВД России по СКФО.

«Сотрудники полиции, находящиеся в служебной командировке на Северном Кавказе, в ходе очередного планового выезда прибыли в населенный пункт Ханкала Чеченской Республики для получения продовольственного пайка согласно нормам. В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое», — сказал собеседник «Интерфакса».

В дополнение к набору полицейским выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек.

«Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети. По данному факту проводится служебная проверка», — сказал представитель ведомства.

В соцсетях появился видеоролик, в котором полицейский рассказывает о поездке из Ингушетии в Чечню за новогодним подарком от МВД. Видеозапись с комментариями омоновцев распространяется в соцсетях, в частности в Twitter сообщества MDK и телеканала «Дождь».

«Отправили нас, вот этих мужчин, из Ингушетии в Ханкалу за новогодними подарками для отряда из 52 человек. На двух машинах, 130 километров. Вот вторая машина „Урал“ стоит. Получили новогодние подарки на 52 человека. 130 километров два транспорта поехало и пять человек личного состава — в броне, в касках, с автоматами, четыре „рожка“ и ПМ», — говорит герой видеоролика, показывая на один ящик с мандаринами.

Видео не публикуется из-за нецензурной лексики.