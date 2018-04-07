ОМОН задержал на Алтае "черных дилеров" казахской водки

Росвардия при участии ОМОНа поймали в Алтайском крае банду из шести человек, которые поставляли нелегальную водку из Казахстана, подделывали акцизы и продавали жителям региона под видом легального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Одного из главных участников преступной группы задержали в Бийске, когда он пытался продать 220 коробок водки. Также гвардейцы провели 15 обысков, изъяли более 5 тысяч бутылок водки, 120 литров спирта, много денег и черновые записи жуликов.
В отношении них возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям.
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