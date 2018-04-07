ОМОН задержал на Алтае "черных дилеров" казахской водки

Одного из главных участников преступной группы задержали в Бийске, когда он пытался продать 220 коробок водки. Также гвардейцы провели 15 обысков, изъяли более 5 тысяч бутылок водки, 120 литров спирта, много денег и черновые записи жуликов.

В отношении них возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям.