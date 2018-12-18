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Венедиктов не заставил себя долго ждать и оскорбил Киселева

В авторской программе «Вести недели» на федеральном телеканале ведущий Дмитрий Киселев высказался о вручении журналисту «Эха» премии «Персона года» по версии журнала Time.

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

«С убитыми в США американскими журналистами на одну доску ставят случай с радиоведущей Татьяной Фельгенгауэр. Если помним, то год назад из Израиля приехал в Москву психически больной сексуальный маньяк по имени Борис Гриц и набросился на журналистку „Эха“ с ножом, порезав ей кожу на шее. Слава богу, все обошлось, а Борис Гриц по решению Пресненского суда Москвы — на принудительном психиатрическом лечении. Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение маньяка на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину — одно и то же», — высказался Киселев.

Главный редактор «Эха Москвы» отреагировал на высказывания телеведущего о нападении на Татьяну Фельгенгауэр:

«Пропагандист обиделся на пропагандиста. Цирк», «Киселев: „и в список Тайм почему-то попала Татьяна Фельгенгауэр, хотя ей только порезали кожу на шее“. Так на России 1 называют покушение на убийство, когда нападавший воткнул ведущей Эха Москвы нож в шею», — пишут комментаторы под твитом.

В октябре прошлого года житель Израиля Борис Гриц прорвался в офис радиостанции «Эхо Москвы» и нанес Фельгенгауэр удары ножом в шею, голову и руку, пишет bfm.ru. Журналистку прооперировали в НИИ имени Склифосовского.

На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически «изводила его сексуально» с 2012 года. Врачи диагностировали у Грица параноидальную шизофрению. В итоге суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.

История скандала

В этом году редакция журнала Time решила номинировать не одного, а сразу несколько людей на звание человека года. Ими стали журналисты, которые погибли или подверглись серьезному давлению со стороны властей за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Дмитрию Киселеву не понравилось, что Фельгенгауэр и Бабченко поставили на один уровень с жестоко убитым саудовским журналистом Хашогги и расстрелянными работниками редакции Capital Gazett в США.

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