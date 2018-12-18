Венедиктов не заставил себя долго ждать и оскорбил Киселева

«С убитыми в США американскими журналистами на одну доску ставят случай с радиоведущей Татьяной Фельгенгауэр. Если помним, то год назад из Израиля приехал в Москву психически больной сексуальный маньяк по имени Борис Гриц и набросился на журналистку „Эха“ с ножом, порезав ей кожу на шее. Слава богу, все обошлось, а Борис Гриц по решению Пресненского суда Москвы — на принудительном психиатрическом лечении. Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение маньяка на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину — одно и то же», — высказался Киселев.
Главный редактор «Эха Москвы» отреагировал на высказывания телеведущего о нападении на Татьяну Фельгенгауэр:
Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев - вонючая мразь?— Алексей Венедиктов (@aavst) 16 декабря 2018 г.
«Пропагандист обиделся на пропагандиста. Цирк», «Киселев: „и в список Тайм почему-то попала Татьяна Фельгенгауэр, хотя ей только порезали кожу на шее“. Так на России 1 называют покушение на убийство, когда нападавший воткнул ведущей Эха Москвы нож в шею», — пишут комментаторы под твитом.
В октябре прошлого года житель Израиля Борис Гриц прорвался в офис радиостанции «Эхо Москвы» и нанес Фельгенгауэр удары ножом в шею, голову и руку, пишет bfm.ru. Журналистку прооперировали в НИИ имени Склифосовского.
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически «изводила его сексуально» с 2012 года. Врачи диагностировали у Грица параноидальную шизофрению. В итоге суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.
История скандала
В этом году редакция журнала Time решила номинировать не одного, а сразу несколько людей на звание человека года. Ими стали журналисты, которые погибли или подверглись серьезному давлению со стороны властей за выполнение своих профессиональных обязанностей.
Дмитрию Киселеву не понравилось, что Фельгенгауэр и Бабченко поставили на один уровень с жестоко убитым саудовским журналистом Хашогги и расстрелянными работниками редакции Capital Gazett в США.