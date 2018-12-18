Венедиктов не заставил себя долго ждать и оскорбил Киселева

«С убитыми в США американскими журналистами на одну доску ставят случай с радиоведущей Татьяной Фельгенгауэр. Если помним, то год назад из Израиля приехал в Москву психически больной сексуальный маньяк по имени Борис Гриц и набросился на журналистку „Эха“ с ножом, порезав ей кожу на шее. Слава богу, все обошлось, а Борис Гриц по решению Пресненского суда Москвы — на принудительном психиатрическом лечении. Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение маньяка на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину — одно и то же», — высказался Киселев.