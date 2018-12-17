Киселев раскритиковал американский журнал Time

Телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» раскритиковал журнал Time за признание ведущей радиостанции «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр и журналиста Аркадия Бабченко людьми года.

В этом году редакция журнала решила номинировать не одного, а сразу несколько людей на звание человека года. Ими стали журналисты, которые погибли или подверглись серьезному давлению со стороны властей за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Дмитрию Киселеву не понравилось, что Фельгенгауэр и Бабченко поставили на один уровень с жестоко убитым саудовским журналистом Хашогги и расстрелянными работниками редакции Capital Gazett в США, пишет ura.ru.

Радиоведущая, по словам Киселева, стала жертвой «больного сексуального маньяка», который лишь порезал ее «кожу на шее», а Бабченко на Украине лишь «уложили в лужу свиной крови ради инсценировки нападения на него», чтобы позже обвинить Россию в несовершенном преступлении.