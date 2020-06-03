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3 июня
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Вера Брежнева рассказала, как неделю рыдала на карантине

Российская певица Вера Брежнева рассказала своим поклонникам, что период карантина дался ей тяжело. О том, как звезда плакала целыми днями, а потом все же взяла себя в руки, пишет издание Bimru.ru.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

По словам певицы, обычно она давала волю своим эмоциям, и когда было грустно, выделяла для этого целый день. «Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А на утро просыпалась и шла делать дела. Так было у меня и в этот раз… но одним днем это не закончилось», — рассказывает Брежнева.

При этом на карантине певица смогла себя пересилить и не забросила спортивные занятия.

«Я уговаривала себя заниматься (стоит отметить, что после тренировки настроение становилось лучше, как и состояние тела), уговаривала себя и продолжала делать все свои уроки. И есть, хотя не хотелось ничего и все было невкусное», — поделилась звезда.

Напомним, в апреле Вера Брежнева поделилась смелым фото из «режима самоизоляции» и рассказала, как ей удается быть стройной.

О том, как переживают карантин известные барнаульцы — читайте в материале altapress.ru.

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