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Водонаева купила своему коту элитную квартиру за 19 млн рублей в Москве

Телеведущая и экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева купила небольшую недвижимость своему породистому коту Эскобару, сообщает Super.ru.

Алена Водонаева и кот Эскобар.
Алена Водонаева и кот Эскобар.
instagram.com/alenavodonaeva.

Водонаева купила питомцу квартиру площадью 50 кв. метров в столичном районе Хамовники.

Телеведущая оформила ипотеку на недвижимость стоимостью 19 млн рублей.

«Дом построен почти 100 лет назад. Обычно цены в этом месте гораздо выше, но жилье кота Водонаевой нуждается в капитальном ремонте», — уточняет издание.

Водонаева решилась на покупку квартиры коту, поскольку у матери участились проблемы со здоровьем из-за шерсти мейн-куна, а у сына началась аллергия.

«Обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории. А расселять их надо срочно. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам», — пояснила телеведущая.

Она отметила, что выбрала квартиру для кота в Хамовниках, так как в будущем планирует переехать в этот район, где, кстати, находится ее собственный салон красоты.

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