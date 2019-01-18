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Волочкова голышом залезла в белый и пушистый снег

Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как она любит посидеть голой на снегу. Вернувшись накануне с Мальдив на родину, звезда разделась и залезла в сугроб, чтобы сделать очередное провокационное фото для Instagram. В качестве шапочки Волочкова также использовала кучку снега.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова,
балерина:

На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка?

Подписчики звезды воспользовались случаем, чтобы потроллить Волочкову за снимок. Многие удивляются, как она себе ничего не отморозила.

Но Анастасия известна своей закалкой. Так, например, в декабре она топлесс плавала в купели и порезалась о льдину. И даже садилась голой на снег:

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