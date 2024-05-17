Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым.

И припомнила, что в своих книгах называла труппу "клубком целующихся змей".

Волочкова уверена — ее хотели лишить права выхода на сцену из-за ее профессионализма, указывает Газета.Ru. А сейчас она отстаивает свое право присутствовать на сцене с помощью благотворительности.

Ранее Волочкова на Мальдивах чуть не утонула во время шторма. В этом райском уголке с ней случилось ЧП.

Во время шторма балерина чуть не утонула в океане. Дело в том, что ее платье унесло ураганным ветром в пучину. Волочкова бросилась спасать наряд, но зацепилась за кораллы и упала. По ее словам, в этом месте еще утром было мелко. Но разбушевавшиеся волны во время шторма потащили королеву шпагатов на глубину.

На помощь прибежала известный фотограф Елена Галицына. Она схватила Волочкову за ноги и вытащила на берег. Заодно спасла и платье.

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