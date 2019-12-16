Восточный цветок: Алсу в ультракоротком платье появилась из кремлевского закулисья

Традиционно, в Государственном Кремлевском дворце прошла ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Марка № 1 в России».

На главной сцене страны оказалась и 36-летняя певица Алсу.

Звезда поделилась фото из гримерки и продемонстрировала наряд — черное ультракороткое блестящее платье с объемными рукавами.

Платье певица дополнила кожаными митенками и плотными колготками в тон, пишет .

«Восточный цветок», «Икона стиля», «Космическая девушка», «Стильно и эффектно», «Невозможная», — восхитились комментаторы.

Некоторым не понравился образ певицы: «Вы косите под Топурию?», «Наряд не нравится, слишком короткое платье…», «Я подумала, это платье из пакетов», «Алсу стала похожа на Ани Лорак», пишет mail.ru.

В последнее время в сети часто критикуют Алсу. Многим кажется, что артистка из-за фотошопа или пластики стала неузнаваемой. Однажды певицу сравнили с юмористкой Еленой Воробей.

В октябре 2018 года Алсу стала Заслуженной артисткой России.