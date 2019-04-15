Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Врач рассказал об опасности горячей ванны и частого мытья головы

Тем, кто заботится о состоянии своей кожи и здоровье в целом, не рекомендуется долго лежать в горячей ванне, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой. Об этом агентству «Москва» заявил обладатель статуса «Московский врач» Василий Фролов.

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

По словам врача, полезно раз в неделю посетить баню «с прогреванием организма и контрастным омовением».

Принимать горячие ванны дольше 5 минут нежелательно, потому что тогда увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды. Кроме того, так кожа быстрее стареет.

Также врач не рекомендовал ежедневно пользоваться мочалкой. Василий Фролов посоветовал заменить ее мягким гелем для душа. Если часто пользоваться мочалкой, можно травмировать кожу и спровоцировать ее сухость.

По словам врача, голову также не стоит мыть часто. При нормальной жирности волос оптимально делать это два раза в неделю. «Ежедневное мытье пересушивает кожу и приводит к возникновению проблем с ней», — уточнил Фролов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость