Врач рассказал об опасности горячей ванны и частого мытья головы

Тем, кто заботится о состоянии своей кожи и здоровье в целом, не рекомендуется долго лежать в горячей ванне, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой. Об этом агентству «Москва» заявил обладатель статуса «Московский врач» Василий Фролов.

По словам врача, полезно раз в неделю посетить баню «с прогреванием организма и контрастным омовением».

Принимать горячие ванны дольше 5 минут нежелательно, потому что тогда увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды. Кроме того, так кожа быстрее стареет.

Также врач не рекомендовал ежедневно пользоваться мочалкой. Василий Фролов посоветовал заменить ее мягким гелем для душа. Если часто пользоваться мочалкой, можно травмировать кожу и спровоцировать ее сухость.

По словам врача, голову также не стоит мыть часто. При нормальной жирности волос оптимально делать это два раза в неделю. «Ежедневное мытье пересушивает кожу и приводит к возникновению проблем с ней», — уточнил Фролов.