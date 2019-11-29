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Яна Рудковская взгромоздилась на стремянку в наряде с «косматым» шлейфом

Продюсер Яна Рудковская показала кадр из новой фотосессии — она позирует у люстры в длинном роскошном платье.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Скриншот видео 1tv.ru/shows/segodnya-vecherom

«Прикоснулась к прекрасному!», — подписала пост 44-летняя Рудковская.

Многие раскритиковали фото.

«Лампочку поменять полезла», «В метро в таком платье ездить неудобно», «В таком платье на допотопной стремянке подолом протирать люстру. Лучше бы подолом лестницу прикрыла. Как-то не смотрится», «Уже скоро на крышу залезете, переигрываете», «Как вымыла люстру?», «Не завалитесь», — пишут комментаторы.

А другим новый образ Яны понравился: «Очень красиво», «Фантастическое фото», «Платье действительно фантастическое».

В сети часто обсуждают внешность и стиль Яны — ее азартно критиковали за фотошоп, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку информации об угрозах, поступающих в соцсетях несовершеннолетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Продюсер «попадалась» на неумелой ретуши своих снимков. А не так давно Яна Рудковская для съемок в модном журнале сильно изменилась и стала похожа на своего мужа — фигуриста Евгения Плющенко.

Яна Рудковская много лет прожила в Барнауле, училась в школе № 55.

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