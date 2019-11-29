Яна Рудковская взгромоздилась на стремянку в наряде с «косматым» шлейфом

«Прикоснулась к прекрасному!», — подписала пост 44-летняя Рудковская.
Многие раскритиковали фото.
«Лампочку поменять полезла», «В метро в таком платье ездить неудобно», «В таком платье на допотопной стремянке подолом протирать люстру. Лучше бы подолом лестницу прикрыла. Как-то не смотрится», «Уже скоро на крышу залезете, переигрываете», «Как вымыла люстру?», «Не завалитесь», — пишут комментаторы.
А другим новый образ Яны понравился: «Очень красиво», «Фантастическое фото», «Платье действительно фантастическое».
В сети часто обсуждают внешность и стиль Яны — ее азартно критиковали за фотошоп, пишет mail.ru.
Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку информации об угрозах, поступающих в соцсетях несовершеннолетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Продюсер «попадалась» на неумелой ретуши своих снимков. А не так давно Яна Рудковская для съемок в модном журнале сильно изменилась и стала похожа на своего мужа — фигуриста Евгения Плющенко.
Яна Рудковская много лет прожила в Барнауле, училась в школе № 55.