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«Жара»: Кети Топурия заинтриговала своих поклонников

Певица Кети Топурия находится в Баку на музыкальном фестивале «Жара 2019». Оттуда она опубликовала небольшое видео, на котором демонстрирует на камеру кольцо с огромным камнем, украшающее ее безымянный палец.

Кети Топурия
Кети Топурия
instagram.com/keti_one_official

Не сняла украшение артистка и во время выступления.

Фанаты певицы заинтригованы. Дело в том, что ранее она намекнула, что воссоединилась со своим возлюбленным, 39-летним репером Гуфом, с которым рассталась осенью 2018 года.

Накануне же певица дала повод думать, что их отношения вышли на новый уровень, пишет WMJ. А поклонники назвали артистку «голубкой».

Никаких комментариев по этому поводу от Кети и Гуфа пока не последовало. И с момента возобновления романа пара не афиширует свои отношения и больше не публикует совместные фото в соцсетях, пишет mail.ru.

Ранее Кети Топурия опубликовала фото в белоснежном купальнике. Также сообщалось, что дочь шоумена Ивана Урганта перепутали с Кети Топурия. Недавно певица сразила поклонников образом 13-летнего подростка.

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