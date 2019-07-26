«Жара»: Кети Топурия заинтриговала своих поклонников

Не сняла украшение артистка и во время выступления.
Фанаты певицы заинтригованы. Дело в том, что ранее она намекнула, что воссоединилась со своим возлюбленным, 39-летним репером Гуфом, с которым рассталась осенью 2018 года.
Накануне же певица дала повод думать, что их отношения вышли на новый уровень, пишет WMJ. А поклонники назвали артистку «голубкой».
Никаких комментариев по этому поводу от Кети и Гуфа пока не последовало. И с момента возобновления романа пара не афиширует свои отношения и больше не публикует совместные фото в соцсетях, пишет mail.ru.
Ранее Кети Топурия опубликовала фото в белоснежном купальнике. Также сообщалось, что дочь шоумена Ивана Урганта перепутали с Кети Топурия. Недавно певица сразила поклонников образом 13-летнего подростка.