Житель Алтая выступит в новом сезоне шоу «Comedy Баттл»

Комик родился в небольшом селе Тобелер в Кош-Агачском районе. Он решил принять участие в шоу после не совсем удачного участия в «Открытом микрофоне», а также потому. что еще с детства «Comedy Баттл» считает культовой программой.
«У меня есть два пункта, которые точно надо выполнить! Первый — это обязательно покататься на платформе, а второй — пройти гораздо дальше, чем в шоу «Открытый микрофон»!" - поделился Ерсултан.
Главный приз шоу — 5 миллионов рублей.
Ранее на телеканале ТНТ вышла многосерийная психологическая драма «Полет» режиссера Петра Тодоровского. Одни из главных ролей в нем сыграли Никита и Михаил Ефремовы.