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Житель Алтая выступит в новом сезоне шоу «Comedy Баттл»

22-летний уроженец Республики Алтай Ерсултан Каранов поборется за главный приз шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Он выступит в новом выпуске шоу, который покажут в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе телеканала.

Комик Ерсултан Каранов.
Комик Ерсултан Каранов.
пресс-служба ТНТ

Комик родился в небольшом селе Тобелер в Кош-Агачском районе. Он решил принять участие в шоу после не совсем удачного участия в «Открытом микрофоне», а также потому. что еще с детства «Comedy Баттл» считает культовой программой.

«У меня есть два пункта, которые точно надо выполнить! Первый — это обязательно покататься на платформе, а второй — пройти гораздо дальше, чем в шоу «Открытый микрофон»!" - поделился Ерсултан.

Главный приз шоу — 5 миллионов рублей.

Ранее на телеканале ТНТ вышла многосерийная психологическая драма «Полет» режиссера Петра Тодоровского. Одни из главных ролей в нем сыграли Никита и Михаил Ефремовы.

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