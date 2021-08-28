Жительница Барнаула вернет полмиллиона, которые по ошибке получила от блогера

Левда опубликовала скриншот переписки, из которой ясно, что девушка все-таки решила вернуть крупную сумму. Она даже принесла извинения, что посчитала произошедший казус уловкой мошенников.
Чем закончилась история со случайным переводом.
Как уже сообщалось, что блогер ошиблась в одной цифре и деньги ушли не на тот номер. Она узнала контакты получателя и позвонила с просьбой вернуть финансы, но получила отказ.
Ранее 65-летний житель Горно-Алтайска раскусил мошенников, когда они заявили, что Алтайский край и Республика Алтай это один регион.