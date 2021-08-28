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Жительница Барнаула вернет полмиллиона, которые по ошибке получила от блогера

Жительница Барнаула, которой блогер Алина Левда по ошибке перевела более полумиллиона рублей, решила вернуть деньги.

Семья. Мобильный телефон.
Семья. Мобильный телефон.
СС0.

Левда опубликовала скриншот переписки, из которой ясно, что девушка все-таки решила вернуть крупную сумму. Она даже принесла извинения, что посчитала произошедший казус уловкой мошенников.

Чем закончилась история со случайным переводом.
Чем закончилась история со случайным переводом.
www.instagram.com/botanovna_/

Как уже сообщалось, что блогер ошиблась в одной цифре и деньги ушли не на тот номер. Она узнала контакты получателя и позвонила с просьбой вернуть финансы, но получила отказ.

Ранее 65-летний житель Горно-Алтайска раскусил мошенников, когда они заявили, что Алтайский край и Республика Алтай это один регион.

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