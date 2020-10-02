Жительница Новоалтайска поделилась личной драмой в шоу «Миллион на мечту»

36-летняя Татьяна Инговатова из Новоалтайска поучаствовала в шоу «Миллион на мечту» на телеканале ТВ-3. Она рассказала, как подорвала здоровье на вагоностроительном предприятии и ничего не получила взамен.

9 лет женщина работала в цехах тяжелого машиностроения и получила астму, боль в суставах, проблемы с сердцем. Также она потеряла ребенка на первом месяце беременности, когда еще продолжала ходить на работу.

К тому же, прямо на работе у Татьяны случился отек Квинке как реакция на острое отравление химическими веществами. За несколько дней до приступа с ее напарницей по цеху произошла такая же история.

После выписки из больницы, предприятие уволило женщин без компенсации, рассказала участница.

«С того времени, как со мной произошел приступ, никто с работы ни разу не позвонил мне. Не поинтересовались, как мое здоровье, не нужно ли чем-нибудь помочь», — передает слова жительницы Новоалтайска пресс-служба телеканала.

Участница шоу «Миллион на мечту» из Новоалтайска. предоставлено телеканалом ТВ-3

Причем на самом предприятии об этих историях стараются умалчивать, отмечает женщина, затягивая судебные процессы, и запугивая других сотрудников увольнениями.

У Татьяна Инговатовой с мужем уже есть два мальчика, и теперь они мечтают о дочке, но нынешнее состояние здоровья женщины не позволит ей выносить ребенка.

«Именно это и побудило девушку из Новоалтайска отправиться в Москву, чтобы заработать миллион для высококачественного медицинского обследования и диагностики», — сообщили на ТВ-3.

Участнице нужно растопить своей истории сердца жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников.

Выпуск шоу покажут в 19:00.

Ранее алтайский боец ММА выступил в уникальном турнире в формате реалити-шоу.