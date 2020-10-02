Жительница Новоалтайска поделилась личной драмой в шоу «Миллион на мечту»

9 лет женщина работала в цехах тяжелого машиностроения и получила астму, боль в суставах, проблемы с сердцем. Также она потеряла ребенка на первом месяце беременности, когда еще продолжала ходить на работу.
К тому же, прямо на работе у Татьяны случился отек Квинке как реакция на острое отравление химическими веществами. За несколько дней до приступа с ее напарницей по цеху произошла такая же история.
После выписки из больницы, предприятие уволило женщин без компенсации, рассказала участница.
«С того времени, как со мной произошел приступ, никто с работы ни разу не позвонил мне. Не поинтересовались, как мое здоровье, не нужно ли чем-нибудь помочь», — передает слова жительницы Новоалтайска пресс-служба телеканала.
Причем на самом предприятии об этих историях стараются умалчивать, отмечает женщина, затягивая судебные процессы, и запугивая других сотрудников увольнениями.
У Татьяна Инговатовой с мужем уже есть два мальчика, и теперь они мечтают о дочке, но нынешнее состояние здоровья женщины не позволит ей выносить ребенка.
«Именно это и побудило девушку из Новоалтайска отправиться в Москву, чтобы заработать миллион для высококачественного медицинского обследования и диагностики», — сообщили на ТВ-3.
Участнице нужно растопить своей истории сердца жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников.
Выпуск шоу покажут в 19:00.
Ранее алтайский боец ММА выступил в уникальном турнире в формате реалити-шоу.