Звезда фильмов «Вий» и «Училка» приехала на Алтай за энергией

Как пишет Чурина, ей помогали восстанавливать силы не только отказ от пищи, но и «зарядка на берегу реки Катунь, скандинавская ходьба, дыхательные практики, цигун, вечерняя йога в зале».

«Включаются дополнительные ресурсы организма, очищение и сброс веса идут быстрее ☝️ а на третий день выхода, я даже начала бегать. Энергия бьёт через край! Вот такой вот эффект от голода у меня получился», — рассказала Анна Чурина в Instagram.