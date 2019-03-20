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Звезда фильмов «Вий» и «Училка» приехала на Алтай за энергией

В марте курс лечебного голодания в клинике в Горном Алтае прошла актриса Анна Чурина, известная по ролям в фильмах «Вий», «Училка», «Бумер. Фильм второй». Здесь Анна черпала энергию «из большого количества движений на свежем воздухе».

Анна Чурина.
Анна Чурина.
кадр из фильма "Потерянное отражение. Исповедь содержанки"

Как пишет Чурина, ей помогали восстанавливать силы не только отказ от пищи, но и «зарядка на берегу реки Катунь, скандинавская ходьба, дыхательные практики, цигун, вечерняя йога в зале».

«Включаются дополнительные ресурсы организма, очищение и сброс веса идут быстрее ☝️ а на третий день выхода, я даже начала бегать. Энергия бьёт через край! Вот такой вот эффект от голода у меня получился», — рассказала Анна Чурина в Instagram.

Напомним, что после такого же отдыха с голоданием в горах Алтая известный российский актер Павел Деревянко купил землю в районе Каракольских озер, где хочет построить дачу.

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