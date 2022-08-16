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Звезда «Универа» рассказала, почему ушла из проекта

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в соцсети рассказала о своем уходе из проекта.

Телевизор, кино.
Телевизор, кино.
СС0

Подписчик актрисы был уверен, что персонажи Кожевниковой и актера Виталия Гогунского были лучшей парой, пишет Газета.Ru.

Артистка призналась, что ей захотелось двигаться дальше.

«Я ушла, потому что нашу пару разбили, но это не основная причина! Я устала от образа и мне хотелось двигаться дальше», — написала она.

Ранее Кожевникова рассказала о причинах своего ухода из Госдумы.

Артистка баллотировалась в Госдуму в 2011 году. Она была членом комитета по культуре до 2016 года. Однако, по ее словам, как человеку ярко выражающему свои эмоции, ей было нелегко.

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