Звезда «Универа» рассказала, почему ушла из проекта

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в соцсети рассказала о своем уходе из проекта.

Подписчик актрисы был уверен, что персонажи Кожевниковой и актера Виталия Гогунского были лучшей парой, пишет Газета.Ru.

Артистка призналась, что ей захотелось двигаться дальше.

«Я ушла, потому что нашу пару разбили, но это не основная причина! Я устала от образа и мне хотелось двигаться дальше», — написала она.

Ранее Кожевникова рассказала о причинах своего ухода из Госдумы.

Артистка баллотировалась в Госдуму в 2011 году. Она была членом комитета по культуре до 2016 года. Однако, по ее словам, как человеку ярко выражающему свои эмоции, ей было нелегко.