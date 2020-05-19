Звезды Первого канала вылечились от коронавируса и вернулись на экраны

Артистка и телеведущая Надежда Бабкина и ее соведущий в программе «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев снова вышли в эфир. Звезды переболели коронавирусом.

Надежда Бабкина опубликовала в Instagram-сторис видео со съемок новых выпусков программы. На ролике она отметила и Васильева.

Как пишет «Рамблер», многие поклонники в соцсетях оценили, что ведущая выглядят «свежо», отдохнувшей и постройневшей. 70-летняя артистка была в крайне тяжелом состоянии во время болезни.

Ранее утверждалось, что звезду пришлось вводить в состояние искусственной комы для лучшей работы аппарата ИВЛ.

61-летний Александр Васильев перенес болезнь легче, хотя тоже был госпитализирован. После выписки и карантина он уже побывал на съемках «Пусть говорят», где поделился своими впечатлениями.