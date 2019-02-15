Звезду «Что? Где? Когда?» Друзя отстранили от участия в программах Первого канала

15 февраля стало известно, что Первый канал отстранил от участия в программе «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Вместе с ним был отстранен от участие в передаче «Кто хочет стать миллионером?» главный редактор Илья Бер, пишет РБК.

Руководство телеканала назвала поступки обоих отстраненных неэтичными и недопустимыми.

Ранее Илья Бер сообщил, что один из самых популярных «знатоков» Александр Друзь пытался заранее узнать у него ответы на вопросы передачи, в которой участвовал. При этом Бер заявил, что накануне съемок Друзь якобы обратился к нему с предложением поделиться деньгами в случае выигрыша главного приза — 3 млн рублей. Для этого он попросил дать список всех вопросов и ответов на них.

Передача, о которой шла речь, снималась в ноябре 2018 года. Вместе с Друзем в ней участвовал другой магистр интеллектуального клуба Виктор Сиднев.

Сам Александр Друзь позже рассказал, что это наоборот Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Теперь на телеканале решили наказать обоих участников скандала:

«На „Первом канале“ считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу», — заявило руководство канала.

Здесь посчитали эта история повредила имиджу «Что? Где? Когда?» и самому телеканалу, как вещателю этой программы. Отстранить Друзя и Бера решили компании-производители этих программ.

Илья Кривицкий,

гендиректор телекомпании «Красный квадрат» ( производитель «Кто хочет стать миллионером?»):

Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты» — какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался — в федеральном телеэфире. Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет.

Никто из сотрудников съемочной группы «не имеет права» обсуждать вопросы и ответы шоу с его участниками, сказал Кривицкий. По его мнению, ситуация навредила телеканалу, программе, всем ее работникам и зрителям. Поэтому Илья Бер будет отстранен от работы в шоу на неопределенный срок, сообщил гендиректор телекомпании «Красный квадрат».

Наталия Стеценко,

генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» и сооснователь программы «Что? Где? Когда?»:

Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире, — подчеркнула она. «Тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в „Что? Где? Когда?“ на неопределенный срок».

При этом Первый канал уточняет, что в ближайшее воскресенье, 17 февраля, в эфире выйдет программа с участием Друзя. «Это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире», — заявили на телеканале, пояснив, что выпуск был записан 31 января по техническим и организационным причинам.