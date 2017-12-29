Итоги-2017. Человек года по версии altapress.ru: коллективный "барнаульский активист"

О городских проблемах в течение года в "Шпиль" писали десятки людей (всего в сообществе состоят почти 1,2 тыс. человек). Но наиболее активными были трое — Игорь Янцен, Егор Галкин и Иван Дворцов. Они проводили мини-расследования, анализировали проблемы городской среды, писали запросы в правоохранительные органы и в конечном счете добивались позитивных изменений или как минимум реакции властей. Не выделяя кого-то из них, мы называем "Человеком года" собирательный образ городского активиста.

Краткое содержание

Пять самых резонансных дел "Шпиля" в 2017 году

1. Реновация зелени

Летом городские власти заключили с "Горзеленхозом" контракт, по условиям которого в городе должны были убрать 1,6 тыс. деревьев и на их месте посадить 800 новых, а также кустарники. Мэрия в очередной раз не предугадала бурной реакции горожан и заранее не объяснила людям, зачем нужно вырубать большинство деревьев у Мемориала Славы, в сквере у политеха и еще на десяти участках в центре города. Первыми на контракт обратили внимание именно активисты "Шпиля". Но даже после первого шквала критики (звучавшего и на других площадках) внятных комментариев администрации не последовало.

28 августа Егор Галкин организовал митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета. На него пришло несколько десятков человек. После этого (впрочем, необязательно вследствие) власти Барнаула сократили масштаб "лесосеки". Чиновники подписали с "Горзеленхозом" дополнительное соглашение, по которому число подлежащих сносу деревьев сократилось на 160 единиц. В частности, массовая вырубка почти не коснулась проспекта Ленина.

Дело дошло до того, что губернатор края Александр Карлин раскритиковал работу властей Барнаула. По его мнению, чиновники должны были действовать открыто, привлекая представителей общественности. После этого администрация действительно стала подробнее рассказывать о ходе работ.

2. Пропавшие ограждения

7 декабря Игорь Янцен выложил в "Шпиль" акты приема работ по контракту городского дорожного комитета и компании "Дорожные знаки Алтая", взятые с сайта госзакупок. Из документов следовало, что подрядчик еще летом установил ограждения на проспекте Строителей в районе пересечения с улицей Деповской и на перекрестке с Социалистическим, а мэрия заказ оплатила. Но в реальности ограждений на проспекте не было.

Буквально на следующий день после публикации на пр. Строителей появились рабочие, которые за два дня установили ограждения. О ситуации написали СМИ. "Дорожным знакам Алтая" и комитету пришлось объясняться. Выяснилось, что губернатор попросил поставить больше ограждений возле переходов у школ. Времени разыграть новый конкурс не было, поэтому решили "позаимствовать" ограждения из контракта с "Дорожными знаками Алтая". Естественно, с возвратом. Стороны подчеркнули, что "работа по восстановлению места дислокации ограждений была плановой и не зависела от каких-либо публикаций в социальных сетях или СМИ".

Без объяснений остались только два момента: почему стороны подписали акт до выполнения работ и не является ли это нарушением закона.

3. Острый отсев на детских площадках

Активисты "Шпиля" при активном участии Ивана Дворцова выявили сразу несколько проблем с благоустройством дворов по программе "Комфортная городская среда". Например, в отличие от других городов в Барнауле не предусмотрели работ по озеленению. В частности, поэтому возникла острая ситуация в доме на ул. Папанинцев, где жители восстали против сноса тополей во дворе. Разрешить ситуацию удалось только после очной встречи жильцов дома с представителями мэрии, ОНФ, компании-подрядчика.

Еще большее беспокойство Дворцова вызывало то, что детские площадки отсыпали щебнем с острыми краями, не соответствующим ГОСТу. После шумихи потенциально опасное покрытие во многих дворах заменили на песок, который, впрочем, после осенних ветров превратил некоторые дворы в подобие пустыни, а припаркованные там автомобили — в барханы.

4. Неправильные остановки

Активисты не обошли вниманием и другой федеральный проект — "Безопасные и качественные дороги". В частности, они указали на то, что даже после ремонта проспекта Красноармейского остановочные пункты на нем по-прежнему не соответствуют нормативам. Об этом сообщили в ГИБДД. Полицейские проверили обращение и подтвердили: остановки "Улица Чернышевского" и "Сити-центр" с обеих сторон не безопасны для пешеходов.

5. Перекресток у "Колизея"

Пока не известно, когда приведут в порядок остановки на Красноармейском, но критика расположенного по соседству объекта уже принесла результат. В "Шпиле" написали, что на перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Партизанской дорожные знаки установлены слишком низко, и на узком тротуаре пешеходы рискуют удариться о них головой, особенно зимой. Кроме того, знак "стоп" на Партизанской установили слишком далеко от "зебры". Водители его игнорировали и останавливали машины ближе к перекрестку прямо на пути движения пешеходов.

После этого директор компании "Дорожные знаки Алтая" Евгения Гущина побывала на перекрестке и перед телекамерой пообещала устранить недостатки. И по большей части обещание выполнила.

Можно повежливее?

Конечно, можно сказать, что КПД этой активности не такой уж большой. Более того, активисты порой "бьют мимо цели". Последний пример: Егор Галкин из документов на сайте горадминистрации сделал вывод, что в центре туркластера появится жилой дом высотой четыре-восемь этажей, и написал об этом возмущенный пост. В итоге выяснилось, что здание на участке стоит давно, речь идет лишь о его узаконении.

Вроде бы это ошибка. Но, по мнению архитектора Александра Деринга, сообщение подняло серьезную проблему для Барнаула и спровоцировало дискуссию о точечной застройке исторического центра.

Именно в том, что "Шпиль" регулярно поднимает острые вопросы развития краевой столицы, и заключается сила и ценность этого сообщества. В обсуждениях на этой площадке участвуют и депутаты Барнаульской гордумы (в частности, Оксана Молодых, Дмитрий Ворсин и Евгений Носенко), и представители "путинского" Общероссийского народного фронта, и журналисты. Даже главный пиарщик краевой администрации Андрей Ляпунов иногда публикует здесь сообщения от "голубого дома".

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До середины лета в сообществе были активны и представители пресс-центра городской администрации. Они постили новости благо­устройства и отвечали в комментариях на критические выпады. Однако со временем сотрудники мэрии покинули площадку. И их можно понять: в сообществе все чаще стали звучать оскорбления в адрес конкретных чиновников, отвечающих за дорожно-благоустроительный комплекс. Это, конечно, помешало выстроить конструктивный диалог.

"Мы рады адекватной критике. Когда указывают на отсутствие знака или его неправильную установку, всегда реагируешь, потому что реально не хватает времени и сил за всем уследить, — говорил altapress.ru чиновник одного из городских комитетов. — Но когда переходят на личности, заявляют о твоей некомпетентности и о том, что “просто попилили деньги”, желание вести диалог пропадает".

Публично активность интернет-деятелей комментировали только близкие к мэрии общественники. В частности, зампред Общественной палаты и бывший вице-мэр Барнаула Петр Фризен так отозвался на борьбу активистов с масштабными рубками деревьев:

"Лично мне непонятно поведение отдельных жителей города, которые в своих заявлениях дают искаженную информацию о реальных процессах благоустройства Барнаула. <...> Кто-то желает заработать такими высказываниями ложный, дутый авторитет".

Многие в мэрии уверены, что деятельность отдельных активистов проплачена теми или иными силами, желающими "раскачать лодку". Не будет же человек добровольно, считают чиновники, столько времени тратить на систематическое выискивание просчетов в благоустройстве! Или все же такое возможно? Вопрос остается открытым.

Пока же с уверенностью можно сказать лишь то, что в "Шпиле" практически не видно политики. Если, конечно, не считать призывов к отставке ответственных за благоустройство чиновников и того факта, что Егор Галкин баллотировался в гордуму от "Справедливой России".

В целом активисты "Шпиля" сформировали в 2017 году емкую, альтернативную как партиям, так и СМИ повестку городских проблем и отчасти поспособствовали решению части из них. В этом смысле они стали неким коллективным контролером.