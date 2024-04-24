Безголовый лев и чей-то зуб. Еще 9 необычных находок на Алтае, помимо черепа бизона

- В 2019 году в Чарышском районе на берегу реки обнаружили камень с элементами доисторической «живности», которая обитала на дне океана. «Этому камню миллиарда три лет», — говорил тогда археолог Михаил Сафронов.
- Примерно тогда же житель Камня-на-Оби нашел окаменелый зуб неизвестного животного в куче речного песка во дворе собственного дома.
- Также в 2019-м в Денисовской пещере обнаружили фигурку пещерного льва. Ученые считают, что она изготовлена около 45 тысяч лет назад. Фигурка сделана из бивня мамонта, и да — пещерные львы в то время водились на Алтае.
- Спустя два года в Чарышском районе обнаружили уникальный каменный нож. Его ценность археологи объяснили микрообработкой лезвия — она считается самой сложной для каменных изделий.
- В 2022 году ученые Татьяна Бекетова и Сынару Трифанова нашли в Алтайском заповеднике железные ледоступы «Кошки». Они сделаны из кованой пластины, и у них «лапки».
- Также в 2022-м археологи обнаружили на Алтае одежду кочевника. Он жил 1,5 тысячи лет назад — и носил китайскую шелковую рубаху, хорошо выделанные кожаные штаны и чулки на манер пазырыкских.
- В тот же год недалеко от Бийска обнаружили редкую коллекцию китайских монет. Артефакты конца 6-7 века нашей эры были найдены в могильнике. Предположительно, их использовали как украшения.
- В 2023 году в пещере Козья на Алтае был найден набор каменных орудий. Ученые предполагают, что там жил денисовский человек.
- В прошлом году в Каракольской долине также обнаружили наскальные изображения всадников со знаменами, характерные для древнетюркского времени. Такие на Алтае встречаются крайне редко.
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