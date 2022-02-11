11 февраля
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Биоинженеры создали рыбку из клеток человеческого сердца

Ученые создали из мышечных клеток человеческого сердца биогибридную рыбку данио, пишет «Нож» со ссылкой на ScienceAlert.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Небольшой биогибрид плавает в растворе соли и глюкозы. Ожидается, что он может просуществовать так больше 100 дней.

В рыбке есть кардиомиоциты, выращенные из стволовых клеток человека. Они распределены на два слоя — когда один сокращается, второй растягивается.

«Наша конечная цель — сконструировать искусственное сердце, которое сможет заменить орган детям с врожденными патологиями», — прокомментировал биоинженер Кевин Кит Паркер.

Ранее ученые российского Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно использовать вместо прививок для профилактики коронавируса.

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