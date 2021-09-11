11 сентября
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Биолог обнаружила признаки интеллекта у растений

Ученая из Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии Моника Гальяно сделала необычное открытие о земной флоре. Оказалось, что растения умеют «разговаривать», пишет Planet Today.

Огород.
Огород.
СС0

По словам исследовательницы, в свое время ученые наотрез отказывались верить в то, что летучие мыши обладают способностью к ультразвуковой эхолокации. Сегодня подобная ситуация сложилась в сфере изучения растений.

Ученые обратили внимание, что растения производят звуковые волны. Это может быть как результатом роста растений, так и средством коммуникации.

«Мы уже давно знаем, что растения производят звуковые сигналы. В основном это звуковые волны в нижней и ультразвуковой частях частотного спектра. Как интерпретировать эти сигналы? Это может быть побочный эффект процесса роста, или, что гораздо более интересно, коммуникационные сигналы. Неужели растения могут обмениваться данными друг с другом не только химическим способом, но и звуковым?», — рассуждает Гальяно.

Пока остается непонятным, насколько «осознанным» можно назвать это «общение». Точных доказательств предположению пока нет.

Ранее исследователи из Сингапура заявили, что общение людей и растений может стать реальностью. Связующим звеном станут смартфоны.

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