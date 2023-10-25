28 октября
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Британцы создали умные носки для людей с деменцией и слабоумием

Носки оснащены специальными датчиками, которые собирают физиологическую информацию с лодыжки человека, сообщает New Atlas.

Носки.
Носки.
unsplash.com

Изобретатель думал о своей бабушке с деменцией, когда создавал носки. По его мнению, вещь, отслеживающая поведение людей с этим заболеванием, должна быть простой и базовой. Носки для этого идеально подходят.

Чтобы отслеживать состояние здоровья человека, нужно скачать приложение на телефон и по QR-коду подключиться к носкам.

Создатели подчеркнули, что устройство можно стирать, и ему не нужны батарейки.

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