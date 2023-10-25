Британцы создали умные носки для людей с деменцией и слабоумием

Изобретатель думал о своей бабушке с деменцией, когда создавал носки. По его мнению, вещь, отслеживающая поведение людей с этим заболеванием, должна быть простой и базовой. Носки для этого идеально подходят.

Чтобы отслеживать состояние здоровья человека, нужно скачать приложение на телефон и по QR-коду подключиться к носкам.

Создатели подчеркнули, что устройство можно стирать, и ему не нужны батарейки.

Массовую продажу SmartSocks планируют запустить в следующем году.

Ранее на Алтае придумали ракету, которая может разгонять градовые облака и тушить пожары.