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18 марта
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Известные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

Кардиологи из Европейского сообщества пришли к выводу, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца, пишут «Известия» со ссылкой на EurekAlert!

Лекарства.
Лекарства.
СС0

По информации специалистов, речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин. Результаты опытов показали, что использование высоких доз этого вещества связано с повышенным риском остановки сердца. При этом у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, такого побочного эффекта не выявили.

Медики отмечают, что многие кардиологи часто используют нифедипин и амлодипин. Ранее оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными.

Исследование показало, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата, — завявил доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.

Напомним, в начале марта Росздравнадзор сообщил о выведении из обращения лекарства «Эриспирус», содержащего фенспирид, который может вызывать нарушения сердечного ритма. Тогда территориальным органам ведомства поручили обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных лекарств.

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