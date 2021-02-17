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Кофе уменьшает размер мозга. Для восстановления необходимо десять дней воздержания

Зарубежные ученые выяснили, что регулярное потребление кофеина влияет на мозг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Cerebral Cortex.

Кофе.
Кофе.
СС0

Исследователи из Базельского университета провели эксперимент на группе из двадцати молодых людей, регулярно пьющих кофе.

«Эксперимент делился на два десятидневных этапа. На первом этапе они получали таблетки с кофеином; на втором — с плацебо. По итогам каждого отрезка времени ученые изучали объем серого вещества испытуемых и качество их сна», — говорится в результатах опыта.

Глубина сна не менялась. Однако выявили значительную разницу в объеме серого вещества — он был выше у тех, кто не принимал кофеин.

Особенно различие было заметно в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп — области мозга, отвечающей за консолидацию памяти.

«Результаты исследования не говорят о негативном влиянии кофеина на мозг. Но, очевидно, что при ежедневном потреблении он воздействует на когнитивные функции», — пояснила профессор Кэролин Рейчерт.

Эксперимент также показал, что после десяти дней воздержания от кофе мозговые ткани у испытуемых восстановились.

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