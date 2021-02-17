Кофе уменьшает размер мозга. Для восстановления необходимо десять дней воздержания

Исследователи из Базельского университета провели эксперимент на группе из двадцати молодых людей, регулярно пьющих кофе.

«Эксперимент делился на два десятидневных этапа. На первом этапе они получали таблетки с кофеином; на втором — с плацебо. По итогам каждого отрезка времени ученые изучали объем серого вещества испытуемых и качество их сна», — говорится в результатах опыта.