На Алтае нашли «рачков-беженцев», которые пережили ледниковый период

Сразу несколько видов рачков-дафний, которые живут только на территории горных районов Саян и Алтая, оказались своеобразными климатическими «беженцами». Беспозвоночные пережили в этом уголке Сибири ледниковый период, пришли к выводу ученые из России и США, сообщил ТАСС.

Алтай оказался «климатическим оазисом»

Ученые установили, что во времена ледникового периода, то есть десятки и даже сотни лет назад, на территории Саянских гор и Алтая было «убежище» пресноводной фауны. В нем виды переживали неблагоприятные времена. Здесь же во время самой неблагоприятной фазы ледникового периода выжили люди — это единственное такое место в Азии.

Природные процессы того времени (изменение температур, наступление и отступление ледников) создали уникальную ледниковую фауну, представители которой вымерли примерно 15−13 тыс. лет назад из-за потепления и распространения человечества по Земле.

Многие представители флоры и фауны избежали гибели только благодаря жизни в «климатических озисах» — там температуры менялись не так сильно, как в других местах. Подобный регион находится на юге Сибири — в Саянских горах и на Алтае.

Ученые доказали уникальность алтайских рачков

Мелкие рачки, обитающие в пресноводных водоемах региона (в частности, в малиновых озерах — именно рачки дают воде необычный оттенок), легко образуют новые виды. Алтайские и саянские дафнии давно привлекают внимание ученых тем, что некоторые из них могут быть так называемыми эндемиками, уникальными видами, которые не встречаются в других уголках Земли.

Сравнение геномов рачков подтвердило подозрения ученых — некоторые их виды, в частности, Daphnia turbinate и Daphnia umbra, действительно оказались уникальными обитателями Алтая и Саян.

Дальнейшее изучение этих беспозвоночных помогло исследователям найти новые подтверждения одной из эволюционных гипотез, которая объясняет то, почему некоторые обитатели подобных экологических «оазисов» не покидают их и не распространяются по Земле даже после того, как неблагоприятная климатическая эпоха завершается.

Помимо этого, генетическая «перепись» рачков, как надеются ученые, поможет их коллегам-экологам и специалистам водоохранных ведомств лучше понимать то, что необходимо делать для сохранения биологического разнообразия Сибири.