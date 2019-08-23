Эксперт рассказал, как влияет употребление семечек на развитие аппендицита

Один из самых популярных вопросов на медицинскую тему — не провоцирует ли употребление семечек развитие аппендицита.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — рассказал завотделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

Факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще неизвестны: на сегодняшний день не доказано, что образ жизни, физические нагрузки, психологические неурядицы или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, пишет РИА Новости.

При этом удалять аппендицит в профилактических целях ни в коем случае нельзя, так как любое хирургическое вмешательство несет в себе опасности осложнений, пояснил хирург.

Симптомы

Классическая симптоматика аппендицита — это возникновение боли вверху живота или по всему животу, появление тошноты, а через несколько часов смещение боли в правую нижнюю часть живота.

Однако

Меры предосторожности не помешают никогда. Если регулярно есть семечки вместе с кожурой, то шансы получить механическую закупорку вырастают. Поэтому употребляйте только очищенные семена, причем шелуху лучше убирать руками, а не с помощью зубов. Тогда шанс случайного проглатывания кожуры сводится к минимуму, пишет zhktinfo.ru.

Еще одна мера предосторожности, относящаяся к профилактике заболеваний ЖКТ в целом, — удаление грязи с семян перед обжаркой в случае самостоятельного приготовления.

Очищенные семечки аппендицит вызвать не могут, зато они являются источником массы полезных для человеческого организма микроэлементов, хорошим способом завязать общение, отличным «лекарством» от скуки.