Врач рассказал, чем на самом деле опасен аспирин

Употребление аспирина действительно может привести к негативным последствиям, но только в том случае, если пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве профилактики и без назначения врача. Об этом РИА «Новости» заявил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории Антон Родионов.

Так Антон Родионов прокомментировал недавнее исследование ученых из Оксфорда, выяснивших, что употребление аспирина может спровоцировать внутренние кровотечения и привести к летальному исходу.

«Аспирин, несомненно, остается препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца, для пациентов, перенесших некоторые формы ишемического инсульта, если это не связано с фибрилляцией предсердий, для пациентов с атеросклерозом периферических артерий, но принимать его просто так не стоит», — заявил эксперт.

По мнению Родионова, применение аспирина в первичной профилактике недопустимо. Это лекарство незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но резко повышает опасность желудочно-кишечного кровотечения.

«Именно поэтому сейчас поголовное профилактическое назначение аспирина считается неоправданным и всем подряд его принимать не надо. И одно из, на мой взгляд, серьезных преступлений — это реклама безрецептурного применения аспирина по телевидению, потому что аспирин остается препаратом в тех ситуациях, когда он действительно нужен пациентам с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнул врач-кардиолог