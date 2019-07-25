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Здоровье

Популярный продукт оказался смертельно опасным

Ученые выяснили, что подсластитель аспартам представляет серьезную угрозу для здоровья человека, пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Еда.
Еда.
СС0

Ученые Университета Сассекса в Англии продемонстрировали, что Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое в 2013 году заявило о безопасности аспартама, проигнорировало 73 исследования, указывающие на негативные последствия для здоровья от употребления подсластителя. В качестве надежных они представили 84% научных работ, результаты которых показали отсутствие очевидного вреда.

С 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама.

Где содержится аспартам

Его включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков. Аспартам может содержаться в зубной пасте, жевательной резинке, пишет the-challenger.ru. Также он может быть в газированных безалкогольных напитках, в сладостях, желе, пудингах, йогурте, в некоторых лекарствах, уточняет aspartame.ru.

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