Недавно завершился Всероссийский инженерный конкурс (ВИК). Высоких наград удостоились студенты-участники из Алтайского края. Звание победителя заслужил Виталий Соловьев — аспирант АлтГТУ, представивший проект по мониторингу состояния пресноводных водоемов. Молодой ученый рассказал altapress.ru, в чем суть его уникальной разработки и чем она пригодится экологам.

О чем проект

Тема работы Виталия Соловьева — «Система контроля гидрофизических и гидроптических характеристик пресноводных водоемов». Звучит сложно, но дело полезное. Проект служит для того, чтобы следить за состоянием водоемов — температурой, освещенностью, скоростью и направлением подводных и подледных течений.

Разработку для экологов придумал студент Политехнического университета. Предоставлено altapress.ru

Сама разработка представляет собой несколько устройств, объединенных в один комплекс. Устройства помещаются под воду и подключаются через кабель либо напрямую к компьютеру, либо к блоку обработки данных. Сопровождается эта сеть единым программным обеспечением для сбора информации.

Через подключенный кабель устройства передают показания. Беспроводной сигнал плохо передается под водой. Если отказываться от кабеля, придется каждый раз для получения данных поднимать прибор на поверхность.

«Куда подключать устройства через кабель — к блоку или к компьютеру — зависит от ситуации. Если, например, проводить исследования с борта корабля, то спокойно можно подключать к ноутбуку, — рассказывает Виталий Соловьев. — Однако если вы в лодке, это, конечно, неудобно, компьютер может залить водой. Поэтому разработали второй вариант, специальный блок для обработки данных».

Помещают устройства на разную глубину. Для исследования освещенности есть возможность опустить его на 30 метров. Однако в условиях нашего края достаточно 15-20 метров. Прибор для определения температуры может погрузиться до 60 метров. По большей части, это зависит от длины кабеля.

Для кого

В данный момент, рассказал победитель, разработка ведется для Института водных и экологических проблем. Предназначена вся эта конструкция для экологического мониторинга пресноводных водоемов — озер, рек, водохранилищ.

Разработку для экологов придумал студент Политехнического университета. Предоставлено altapress.ru

Эта система призвана помочь следить за динамикой измеряемых показателей в течение сезонов. В основном исследователи делают ежегодные замеры в одно и то же время.

«Если какой-то показатель ухудшается, это можно сразу отследить и начать анализировать, почему так произошло», — объясняет Виталий Соловьев.

Что дал конкурс

Победитель отметил, что в конкурсе важна обратная связь экспертной комиссии. От специалистов Виталий Соловьев получил рекомендации по оптимизации конструкции.

Также в качестве приза победитель получил сертификат на посещение космодрома «Восточный» или «Байконур».

Всего в ВИК участвовали 10,5 тыс. студентов выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры российских вузов из 81 региона России. Победителями конкурса в 2024 году стали 54 участника, 46 — призерами, и 179 — лауреатами. Участники представляли свои выпускные квалификационные работы перед экзаменационными и экспертными комиссиями, одновременно участвуя в конкурсе проектов и в защите ВКР перед членами ГЭК. Конкурс проводится с 2014 года по поручению президента Владимира Путина, организатором выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Оператором является Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

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