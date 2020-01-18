Первый в России робот-чиновник вышел на работу в администрацию губернатора

Робот, который выполняет проводит консультации, выдает пропуски и записывает посетителей на прием, появился в администрациии губернатора Пермского края, пишет « Российская газета ».

Функционал у робота-консьержа приближен к человеческому — он свяжется с приемной и уточнит, действительно ли там ждут посетителя, а также подскажет, куда именно идти.

«В крае уже есть опыт использования подобного робота — он уже год работает в МФЦ. Через него можно уточнить статус документов, узнать о доступных услугах, заполнить заявление. Это помогло снизить загрузку администраторов и операторов центра», — пояснил замминистра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов.

В компании Promobot, которая произвела робота, рассказали, что такой механический помощник «не ошибается, не отвлекается и его нельзя обмануть». Достаточно приложить паспорт к сканеру: робот распознает данные, проверит наличие записи на прием и выдаст пропуск.

Отмечается, что такой робот, к примеру, справится с работой в ТСЖ. Он поможет с оплатой коммунальных услуг, а на входе в дом различит жильцов и гостей.

По данным МФЦ, с марта 2019 года «сотрудник» принял более 25 тыс. обращений, что позволило каждому администратору каждый день экономить примерно 43 минуты рабочего времени.

Активное введение роботов на предприятиях может не беспокоить людей, подчеркнул Маслов. По его словам, механизмы не заменят человека, а будут выполнять лишь некоторые функции.