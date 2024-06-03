Астрономы из Дартмутского колледжа в США заявили, что планета, которая, как предполагалось, вращается вокруг звезды 40 Эридана А, на самом деле является иллюзией, вызванной активностью этой звезды. Эта гипотетическая планета была названа Вулканом в честь вымышленной планеты из вселенной «Звездного пути», которая находилась в той же звездной системе. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

В 2018 году было объявлено об обнаружении кандидата в экзопланеты HD 26965 b. Однако спустя пять лет у ученых возникли сомнения относительно реальности этой планеты. В новой работе астрономы провели точные измерения лучевой скорости звезды HD 26965, используя спектрограф NEID, установленный на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик (Аризона, США). Эти измерения позволили определить, что предполагаемая планета на самом деле не существует.

Когда крупный объект, такой как планета, вращается вокруг звезды, это приводит к колебаниям самой звезды, что можно заметить по сдвигам спектральных линий из-за эффекта Доплера. Однако ученые, которые первоначально обнаружили колебания HD 26965, предупреждали, что они могут быть вызваны активностью самой звезды, а не планетой.

Если бы существование «Вулкана» подтвердилось, то это была бы суперземля на расстоянии 16 световых лет от Солнца. По размеру она занимала бы промежуточное положение между Землей и Нептуном. Период ее вращения вокруг звезды был оценен в 42 земных дня.

Ученые проанализировали свет на разных длинах волн, испускаемый различными слоями внешней оболочки (фотосферы) звезды HD 26965. Оказалось, что допплеровские сдвиги сильно отличаются, что может объясняться конвекцией мантии звезды и наличием темных и ярких областей на поверхности. Оба фактора могут значительно искажать световой сигнал, создавая иллюзию присутствия планеты.

Ранее сообщалось, что впервые люди смогут изучить грунт с обратной стороны Луны.

Самое важное - в нашем Telegram-канале