9 августа
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Примета августа. Как и где посмотреть звездопад в Алтайском крае

Августовский звездопад Персеиды — один из самых красивых метеорных потоков. И совсем скоро жители Алтайского края смогут насладиться этим зрелищем. Лектор барнаульского планетария Ольга Ягодкина рассказала altapress.ru когда мы сможем загадать желание и как подготовиться к встрече с «падающими звездами».

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Когда следить за звездопадом

Активность метеорного потока продолжится до 24 августа. Так что загадать заветное желание можно на протяжении практически всего месяца, но увидеть саму «падающую звезду» — не так просто. Обязательно нужна безоблачная погода, иначе никаких вспышек не будет видно. Да и концу месяца интенсивность метеорного потока начнет уменьшаться.

Ольга Ягодкина,
лектор барнаульского планетария:

Представьте «дорогу» из газа и пылевых частичек — это след от кометы, который тянется на миллионы километров в космосе. Земля каждый год входит в него, поэтому мы и видим в августе метеоры. Это рой метеорных тел, те самые мельчайшие частички, пылинки и камешки, их сгорание в атмосфере мы видим, как яркий светящийся след.

В центре «дороги» плотность частичек больше, чем по краям, поэтому в определенный момент мы можем наблюдать максимум метеоров. В этом году пик приходится в ночь с 11 на 12 августа.

Как следить за звездопадом

Наблюдать за метеорами рекомендуют невооруженным глазом. Так можно отследить «росчерк» по всему небу. Телескопы и бинокли лучше отложить для наблюдения за медленно движущимися объектами, например, Луной и планетами.

«Звездопад — достаточно яркое зрелище. И непредсказуемое. Можно в одну минуту увидеть 5−6 метеоров или ждать один 10 минут», — рассказывает Ольга Ягодкина.

Созвездие Персей.
Созвездие Персей.
wikipedia.org.

Чтобы лучше увидеть «падающие звезды» стоит выехать за город, где небо темнее. Но, к сожалению, 12 августа ожидается полнолуние: земной спутник будет давать дополнительную засветку неба и это немного ухудшит условия для наблюдений.

После полуночи смотрите на восточную сторону горизонта, на созвездие Персея. Оно располагается немного ниже и левее созвездия Кассиопеи, похожей на «W». Там будет находится радиант метеорного потока Персеид, то есть точка, которая кажется нам источником метеоров.

Ольга Ягодкина,
лектор барнаульского планетария:

Можно использовать приложение Stellarium Mobile. Оно показывает карту звездного неба в режиме реального времени. Это поможет найти созвездие Персея. Или попробуйте отыскать его сами. Чтобы определить восточную сторону горизонта, ориентируетесь по Полярной звезде. Если стоять к ней лицом, нужный участок неба будет по правую руку от нас.

100−110 метеоров в час ожидается в ночь с 11 на 12 августа.

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