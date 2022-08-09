Примета августа. Как и где посмотреть звездопад в Алтайском крае

Августовский звездопад Персеиды — один из самых красивых метеорных потоков. И совсем скоро жители Алтайского края смогут насладиться этим зрелищем. Лектор барнаульского планетария Ольга Ягодкина рассказала altapress.ru когда мы сможем загадать желание и как подготовиться к встрече с «падающими звездами».

Когда следить за звездопадом

Активность метеорного потока продолжится до 24 августа. Так что загадать заветное желание можно на протяжении практически всего месяца, но увидеть саму «падающую звезду» — не так просто. Обязательно нужна безоблачная погода, иначе никаких вспышек не будет видно. Да и концу месяца интенсивность метеорного потока начнет уменьшаться.

Ольга Ягодкина,

лектор барнаульского планетария:

Представьте «дорогу» из газа и пылевых частичек — это след от кометы, который тянется на миллионы километров в космосе. Земля каждый год входит в него, поэтому мы и видим в августе метеоры. Это рой метеорных тел, те самые мельчайшие частички, пылинки и камешки, их сгорание в атмосфере мы видим, как яркий светящийся след.

В центре «дороги» плотность частичек больше, чем по краям, поэтому в определенный момент мы можем наблюдать максимум метеоров. В этом году пик приходится в ночь с 11 на 12 августа.

Как следить за звездопадом

Наблюдать за метеорами рекомендуют невооруженным глазом. Так можно отследить «росчерк» по всему небу. Телескопы и бинокли лучше отложить для наблюдения за медленно движущимися объектами, например, Луной и планетами.

«Звездопад — достаточно яркое зрелище. И непредсказуемое. Можно в одну минуту увидеть 5−6 метеоров или ждать один 10 минут», — рассказывает Ольга Ягодкина.

Созвездие Персей. wikipedia.org.

Чтобы лучше увидеть «падающие звезды» стоит выехать за город, где небо темнее. Но, к сожалению, 12 августа ожидается полнолуние: земной спутник будет давать дополнительную засветку неба и это немного ухудшит условия для наблюдений.

После полуночи смотрите на восточную сторону горизонта, на созвездие Персея. Оно располагается немного ниже и левее созвездия Кассиопеи, похожей на «W». Там будет находится радиант метеорного потока Персеид, то есть точка, которая кажется нам источником метеоров.

Ольга Ягодкина,

лектор барнаульского планетария:

Можно использовать приложение Stellarium Mobile. Оно показывает карту звездного неба в режиме реального времени. Это поможет найти созвездие Персея. Или попробуйте отыскать его сами. Чтобы определить восточную сторону горизонта, ориентируетесь по Полярной звезде. Если стоять к ней лицом, нужный участок неба будет по правую руку от нас.