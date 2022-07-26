27 июля
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«Роскосмос» выйдет из проекта МКС

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о принятии решения по вопросу выхода госкорпорации из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

«Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — уточнил Юрий Борисов.

На смену международному проекту сформируют российскую орбитальную станцию. По его словам, работа будет основана на взвешенной и системной научной программе.

Борисов также выразил убежденность, что каждый полет отечественной пилотируемой космонавтики должен обогащать Россию знаниями в данной сфере.

Напомним, МКС планируют свести с орбиты в январе 2031 года. Согласно докладу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, станцию сведут с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты.

После этого NASA планирует перейти к использованию коммерческих станций на низкой околоземной орбите.

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