Земля стала вращаться быстрее, установив новый рекорд продолжительности суток

Ученые отмечают увеличение скорости вращения Земли. Как следует из данных TimeAndDate.com , за июнь и июль 2022 года планета дважды побила рекорд самых коротких суток в истории таких наблюдений, которые ведутся более, чем полвека.

Рекорд установлен относительно недавно — в 2020 году. 19 июля продолжительность суток составила на 1,47 миллисекунды меньше 24 часов.

В 2022 году этот рекорд был побит дважды, причем с интервалом меньше, чем в месяц. Так, 29 июня Земля сделала полный оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее 24 часов, а 26 июля — на 1,5 миллисекунды.

Если тенденция продолжится и дальше, эксперты не исключают появление неточностей в работе спутников GPS, которые не учитывают скорость вращения Земли, а ориентируются только на время.

Так, ускорение на одну миллисекунду может спровоцировать отклонение от реального местоположения на экваторе на 52 см.

К каким еще последствиям это может привести, помимо возможной корректировки времени и гипотетической неточности устройств, работа которых зависит от точного времяисчисления, специалисты пока не знают. Как и нет у них ответов на вопросы, почему планета ускоряет свое движение и продолжится ли это ускорение в дальнейшем.