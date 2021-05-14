Российские дроны научили выискивать борщевик для последующего уничтожения с воздуха

Борщевик Сосновского — один из самых проблемных инвазивных видов в России. Изначально ареал ограничивался Кавказом, но после решения о его культивирования на остальной территории СССР, сорняк стал активно распространяться. Одна из проблем в борьбе с борщевиком — его живучесть.