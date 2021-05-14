Российские дроны научили выискивать борщевик для последующего уничтожения с воздуха

Борщевик Сосновского — один из самых проблемных инвазивных видов в России. Изначально ареал ограничивался Кавказом, но после решения о его культивирования на остальной территории СССР, сорняк стал активно распространяться. Одна из проблем в борьбе с борщевиком — его живучесть.
Инженеры из Сколтеха разработали алгоритм, позволяющий использовать квадрокоптеры для автономного распознавания борщевика.
«За поиск с камеры дрона отвечает сверточная нейросеть, которая получает кадр и проводит семантическую сегментацию, размечая на нем области с борщевиком. Разработчики выбрали три популярные архитектуры сверточных нейросетей, чтобы сравнить их эффективность для этой задачи», — отмечает издание.
Испытания показали, что точность определения борщевика на кадрах составляет 96,9%.
Ранее ученые предложили использовать дроны для уничтожения других сорняков и кокаиновых кустов.