Российские учёные впервые создали человеческие эмбрионы, устойчивые к ВИЧ

Как сообщает издание, ученые провели первый в России эксперимент по редактированию человеческих зигот при помощи системы CRISPR-Cas9. В результате они получили эмбрионы с мутацией, которая определяет устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита человека.

В 2015 году китайские ученые впервые провели эксперимент по редактированию эмбрионов человека с использованием этой же системы, а через год пытались внести ту же мутацию CCR5 в эмбрионы. Эффективность редактирования в эксперименте составила всего пять процентов (один эмбрион из 20). Ученые из Исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, МГУ и медицинского университета имени Пирогова повторили эксперимент китайских коллег, но модифицировали его условия и получили нужный результат в 62 процентах случаев.

В далекой перспективе подобные эксперименты могут помочь избежать заражения, например, детям ВИЧ-инфицированных матерей.