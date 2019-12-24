Томские ученые выяснили, как вирусы из воздуха попадают в мозг

В Томске группа ученых из Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦИГ СО РАН и Биологического института ТГУ установила, как в головной мозг проникают наночастицы вирусов, а также органических и неорганических веществ, сообщает вуз.

Исследователи полагают, что полученные данные позволят защитить человека от нежелательного воздействия и могут сыграть большую роль в медицине и фармацевтике.

Кроме того, ученые нашли простой и незатратный способ блокировать поступление вирусов.

«В окружающей среде присутствует большое количество наночастиц самых разных химических элементов и их соединений, от безобидных до токсичных, например, оксидов тяжелых металлов», — подчеркнул директор центра Михаил Мошкин.

По его словам, уже накоплен ряд данных, которые свидетельствуют о неблагоприятном влиянии наночастиц, например, если люди живут ближе 50 метров от крупных магистралей. Происходит это за счет накопления наноразмерных частиц в мозге.

Это вызывает нейродегенеративные заболевания — болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие.

Мозг. Нейроны. СС0.

Исследователи решили выяснить, каким образом наночастицы попадают в организм.

Оказалось, что в обонятельной луковице частицы появляются уже через три часа, концентрация нарастает и достигает максимума через 12 часов, а в гиппокампе, зубчатой извилине и других структурах мозга максимум наблюдается через 3−4 дня.

«Движение четко соответствует траектории нервных связей обонятельной системы. Наряду с этим установлено, что частицы, двигаясь внутри нервного волокна, могут проходить через синапсы, связывающие между собой различные нейроны.», — говорится в сообщении.

Далее, ученые установили, что однократное попадание в носовую полость наночастиц практически полностью блокирует их захват и поступление в мозг при последующем попадании.

Эти результаты дали начало систематическому исследованию факторов, влияющих на транспорт наночастиц из носовой полости в мозг.

Кошкин нос. открытые источники ( CC0)

В итоге удалось найти комбинации химических соединений, которые либо полностью блокируют, либо существенно усиливают транспорт наночастиц.

«Оказалось, что в носу происходит целый каскад событий», — подчеркнул Мошкин.

Что касается дальнейших исследований, ученые планируют изучить проникающую способность вирусов, в первую очередь, гриппа. Это необходимо для разработки профилактических мер, способствующих снижению масштабов эпидемий.

Также ученые намерены провести исследования среди «вредных» профессий, чтобы протестировать способ блокировки наночастиц. Это позволит разработать механизмы защиты.