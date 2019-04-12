Ученые назвали возраст, в котором человек начинает лениться

Группа финских ученых провела расследование и пришла к выводу, что дети становятся менее активными, когда начинают ходить в школу, пишет ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Дети становятся менее активными в возрасте семи лет и с этого момента могут поддаваться лени. В подростковом возрасте, по словам экспертов, люди чаще всего перестают заниматься спортом.

«Поскольку уровень двигательной активности с возрастом стабилизируется, а малоподвижный образ жизни становится все более распространенным, необходимо воздействовать на детей в раннем возрасте», — считает автор исследования Иринья Лоунассало.

Специалисты отмечают, любая физическая активность, даже на протяжении двух минут, может принести огромную пользу. Физические упражнения снижают кровяное давление, улучшают сон и усиливают способность организма превращать содержащийся в крови сахар в энергию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% подростков в мире взрослеют в условиях явной недостаточности физических упражнений.

Ранее минздрав России назвал основные факторы риска, которые человек может контролировать сам, чтобы увеличить продолжительность жизни. Это курение, избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность.