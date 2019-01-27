Ученые обнаружили механизм предотвращения рака

Процесс аутофагии — механизм в клетке, благодаря которому из нее удаляются старые и ненужные компоненты.

Исследователи сообщают, что в момент, когда теломеры (участки хромосом, выполняющие защитные функции и удерживающие их от слияния) становятся максимально короткими, клетки в норме должны прекратить делиться. Если этого не происходит, возникают злокачественные процессы.

Аутофагия же может способствовать гибели клеток, вызывающих рак.

Есть много пропускных пунктов, которые не позволяют клеткам выйти из-под контроля и стать раковыми, но мы не ожидали, что аутофагия будет одним из них, — отметил один из авторов исследования Ян Карлседер.