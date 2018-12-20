Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Популярная наука
86

Ученые разработали имплант, который помогает похудеть

Американские ученые разработали необычный имплантат, который помогает похудеть, пишут «Известия» со ссылкой на портал Medical Express.

Диета. Похудение.
Диета. Похудение.
СС0

Это устройство диаметром меньше 1 см. В ходе эксперимента ученые вживляли его крысам.

Имплантат работает так: он посылает мягкие электрические импульсы, похожие на импульсы желудка, блуждающему нерву, который связывает часть пищеварительного тракта с мозгом. Создается впечатление, что желудок полный, даже если прием пищи ограничился несколькими кусочками.

Эти импульсы действительно помогли контролировать прием пищи. Крысы сбросили около 40% веса. Но когда имплантат из организма убрали, грызуны начали питаться нормально и через 12 недель вернулись к первоначальному весу.

Ученые уже запатентовали устройство. В будущем его хотят опробовать на более крупных животных, чтобы впоследствии его можно было использовать людям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость