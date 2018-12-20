Ученые разработали имплант, который помогает похудеть

Это устройство диаметром меньше 1 см. В ходе эксперимента ученые вживляли его крысам.
Имплантат работает так: он посылает мягкие электрические импульсы, похожие на импульсы желудка, блуждающему нерву, который связывает часть пищеварительного тракта с мозгом. Создается впечатление, что желудок полный, даже если прием пищи ограничился несколькими кусочками.
Эти импульсы действительно помогли контролировать прием пищи. Крысы сбросили около 40% веса. Но когда имплантат из организма убрали, грызуны начали питаться нормально и через 12 недель вернулись к первоначальному весу.
Ученые уже запатентовали устройство. В будущем его хотят опробовать на более крупных животных, чтобы впоследствии его можно было использовать людям.